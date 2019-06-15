Кудрин: В России возможен «социальный взрыв» из-за нищеты

«...В последние годы... уровень жизни наших граждан снижался, сейчас около 12,5 млн человек находятся за чертой бедности, 70% наших бедных граждан проживают в семьях, в основном это дети», - сказал Кудрин, отвечая на вопрос, не испытывает ли глава Счетной палаты опасений, что продолжающееся падение уровня жизни россиян на фоне относительно благополучной ситуации в других странах может привести к «социальному взрыву».

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин обеспокоен падением уровня жизни россиян и не исключает возникновения революционной ситуации, если уровень бедности продолжит расти. Такое мнение он высказал в эфире программы «Познер» на Первом канале, передает ТАСС.

По словам Алексея Кудрина, «бедность в России стала позором», поскольку в стране с таким уровнем ВВП на душу населения, с постоянно растущими зарплатами не должно быть такого числа бедных, в особенности в семьях: «Это потеря в том числе в функциональном развитии, в питании, качестве жизни, здоровье, это проблема нашего человеческого капитала».

В качестве одной из мер для борьбы с бедностью Счетная палата предлагает увеличить число получателей пособий за рождение ребенка. Это, по расчетам ведомства, снизит уровень бедности на 30-40 процентов.

Что касается российской экономики, то она, заявил Кудрин, находится в состоянии застоя, так как власти в течение шести лет не использовали шансы на изменения. «Наша доля в мировой экономике падала. Мы не стали более конкурентоспособными и эффективными», - пояснил глава Счетной палаты.

Отсутствие политической воли к реформированию экономики является более важной проблемой России, чем западные санкции или падение цен на нефть. «Главная наша проблема не снижение цен на нефть, не даже санкции, которые что-то у нас отбирают, уменьшают наш потенциал, а наши внутренние проблемы, наше неумение провести, или неспособность, или неготовность, может, отсутствие политической воли к некоторым шагам», - подчеркнул Кудрин.

По его мнению, именно с этим связано падение уровня жизни «почти на 9%» за последние годы, снижение реальных доходов населения и замедление темпов экономического роста.