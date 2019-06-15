В результате землетрясения на юго-западе Китая погибли по меньшей мере шесть человек, еще 75 пострадали, передает агентство «Синьхуа».

Вечером 17 июня в китайской провинции Сычуань было зафиксировано два мощных землетрясения. Первое — магнитудой 6,0 — произошло в уезде Чаннин округа Ибинь. Спустя 40 минут подземные толчки магнитудой 5,1 произошли в уезде Гун в том же округе.

Сообщается, что жертвы и пострадавшие есть в результате обоих землетрясений.