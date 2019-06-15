Молдавский олигарх рассказал, почему сбежал из страны

«Мне нужно время, чтобы обеспечить безопасность себе и своей семье, которая прошла через тяжелый период. Мои дети напуганы, моя семья напугана и нигде не чувствует себя в безопасности», — передает слова Плахотнюка Лента.ру.

Глава Демократической партии Молдовы Владимир Плахотнюк рассказал, почему уехал из страны после того, как в парламенте сформировалось большинство. По словам руководителя экс-правящей партии, все дело в том, что он боится за свою семью.

Тем не менее, семейные обстоятельства не станут серьезным препятствием для главного демократа Молдовы. «Решили, что будем активно работать в оппозиции, чтобы не допустить захвата Республики Молдова заинтересованными группами за пределами страны», — подчеркнул он, отметив, что будет «укреплять и защищать» свою партию даже на расстоянии.

В воскресенье новый глава МВД Молдовы Андрей Нэстасе заявил, что Плахотнюка «вернут в Молдову и будут судить перед всей страной и всем миром за преступления против народа».

За день до этого появилась информация о том, что самолет, на борту которого, предположительно, находился Плахотнюк, покинул воздушное пространство Молдавии. Демократическая партия позже подтвердила, что ее лидер покинул страну, однако подчеркнула, что он уехал «всего на несколько дней к своей семье».