Зеленский придумал первую фразу для встречи с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский назвал первую фразу, с которой он начнет встречу с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом глава украинского государства рассказал в интервью Bild.

Отвечая на вопрос журналистов, Зеленский заявил, что обратит внимание на территориальную принадлежность Крыма и Донбасса. «Начнем с того, что Донбасс и Крым — это Украина», - привел свои будущие слова украинский лидер.

Он рассказал, что надеется на возвращение полуострова в состав Украины, поскольку любит его и много раз там бывал. Он заключил, что Крым для него навсегда останется частью возглавляемой им страны.

Ранее в интервью тому же изданию Зеленский призвал расширить и ужесточить антироссийские санкции. Он также выразил уверенность, что он сможет «принести мир на Украину дипломатическим путем».