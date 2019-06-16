Армения снова обстреляла азербайджанские позиции из минометов
Вооруженные силы Армении обстреляли из минометов позиции азербайджанской армии в зоне нагорно-карабахского конфликта.
«ВС Армении осуществили минометный обстрел позиций азербайджанской армии. Обстрел велся из 82-х миллиметровых орудий», - заявил журналистам пресс-секретарь Минобороны Вагиф Дяргахлы.
По его словам, обстрелу подверглись азербайджанские подразделения в Агдамском направлении фронта.
Напомним, что на прошлой неделе армянская армия также обстреляла азербайджанские позиции из минометов.