Армения снова обстреляла азербайджанские позиции из минометов

Вооруженные силы Армении обстреляли из минометов позиции азербайджанской армии в зоне нагорно-карабахского конфликта.

«ВС Армении осуществили минометный обстрел позиций азербайджанской армии. Обстрел велся из 82-х миллиметровых орудий», - заявил журналистам пресс-секретарь Минобороны Вагиф Дяргахлы.

По его словам, обстрелу подверглись азербайджанские подразделения в Агдамском направлении фронта.

Напомним, что на прошлой неделе армянская армия также обстреляла азербайджанские позиции из минометов.

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