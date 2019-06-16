Работы по уточнению границ Дагестана и Чечни перенесли

В полномочном представительстве президента России в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) принято решение перенести на 2020 год работы по уточнению границ Дагестана и Чечни. Об этом во вторник, 18 июня, сообщает «Коммерсантъ».

«Я бы просил с пониманием отнестись к этому и сейчас не будоражить общественность, работать с молодежью, кто постарше хорошо понимают эту ситуацию. Не надо раскачивать ничего, а следует призывать к благоразумию, и мы спокойно все вопросы решим», - заявил глава Народного собрания Дагестана Хизри Шихсаидов, который озвучил данное решение на последнем в сессии заседании парламента.

Согласно первоначальному плану, эти работы должны были завершиться к 15 декабря 2019 года.