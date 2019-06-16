Kapital Bank полностью погасил кредит клиента

Как сообщалось ранее, Kapital Bank провел для клиентов, взявших кредит наличными, стимулирующую лотерею "Kreditini biz ödəyək" («Мы выплатим ваш кредит»). Согласно условиям лотереи, клиенты, получившие кредит с 1 мая по 31 мая 2019 года, автоматически становились участниками лотереи и получали возможность стать победителями.

7 июня 2019 года состоялся последний тираж лотереи, и наряду с тремя клиентами, выигравшими сумму ежемесячного платежа по кредиту, один клиент получил главный приз – погашение всей суммы задолженности по кредиту банком. Победитель лотереи является клиентом филиала Ленкорань Kapital Bank – Довлет Агаджанов.

Всего в рамках данной лотереи 12 клиентов выиграли сумму ежемесячного платежа по кредиту, а один клиент – полную сумму кредита. Со списком победителей можно ознакомиться на сайте по ссылке – www.kapitalbank.az/lotereya.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 99 филиалах и 13 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.