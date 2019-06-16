Закир Гасанов: «Каким это орудием армяне наблюдали за мной?»

«Эксперты убеждены, что новые истребители Су-30СМ бесполезны на театре боевых действий в нашем регионе. Имеющаяся на вооружении Азербайджана авиация предназначена для этих целей. Они модернизированы и оснащены новым видом вооружения», - сказал Гасанов журналистам.

Министр подчеркнул, что посещал воинские части в Бейлаганском районе, находящиеся в 35-38 км от линии карабахского фронта. «Каким орудием армяне наблюдали за мной, что они меня напугали, и я покинул линию фронта? В армянской армии нет оружия, которое стреляет на расстоянии 35 км», - сказал Гасанов, комментируя высказывания секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна о том, что в ходе посещения Гасановым прифронтовой зоны ВС Армении наблюдали за ним, и якобы узнавший об этом азербайджанский министр в спешке покинул линию фронта.

Глава Минобороны также прокомментировал награждение министром обороны Армении Давидом Тонояном армянских военнослужащих «за карательные действия» в отношении азербайджанских военнослужащих.

«Действия Тонояна - это дешевый политический ход. Поверьте, в силу определенных моментов не могу вдаваться в детали. Могу сказать, что армянской стороне был дан многократный ответ. В ближайшие дни вы услышите отголоски этих действий», - подчеркнул Гасанов.