В Renessans Palace вы будете уверены в безопасности своих детей

Жилой комплекс Renessans Palace представляет на своей 1,5 гектарной территории концепцию «Охраняемого двора». Двор закрыт для въездов извне и предусмотрен только в качестве активной зоны для отдыха жильцов комплекса.

Здесь в пользование жильцов будут предоставлены зеленые насаждения и деревья, специальные беговые и велосипедные дорожки, волейбольные и баскетбольные площадки, теннисный корт, детские площадки, вело паркинг. Даже у коммерческих объектов, расположенных на нижних этажах комплекса, не будет выхода в парк. 24-х часовое наблюдение с помощью специально установленных на детской площадке наблюдательных видеокамер, гарантирует безопасное наслаждение каждому ребенку.

Кроме того, на территории комплекса Renessans Palace для обеспечения удобства и безопасности жильцов будет запрещен въезд автомобилей в активную зону, руководствуясь принципом «Двор без автомобилей».

Renessans Palace, думающий о создании комфорта для родителей и детей, приближает их детский сад к ним. Так, чтобы сэкономить время для работающих-родителей и с целью создания комфорта для детей, один из коммерческих объектов комплекса предназначен для детского сада.

Расположение жилого комплекса в стороне от основных магистралей и развязок обеспечит жильцам удобную и тихую жизнь в стороне от городского шума.