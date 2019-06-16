ООО «MIDA» при Государственном агентстве жилищного строительства планирует в I полугодии 2020 года начать продажу квартир в жилом комплексе в поселке Говсан, говорится в сообщении MIDA.

«Строительство Говсанского ЖК соцжилья в Хазарском районе Баку, в 2-х км от побережья Каспия, продолжается ускоренными темпами. Планируется, что квартиры будут предложены покупателям в первой половине будущего года», - говорится в информации.

По данным MIDA, в Говсанском ЖК жильем будут обеспечены 2,962 тыс. семьи.

ООО "MIDA" в феврале 2017 года получило земельный участок площадью 20 га в западной части пос. Говсан для строительства доступного жилья. Данный земельный участок находится между автомобильной дорогой Зых - аэропорт и поселком Говсан.

На территории ЖК будет построено 11 жилых домов, из которых 7 будут семиэтажными и 18-ти блочными, еще 4 дома – десятиэтажные и одноблочные.