Снаряд, который попал в жилой дом в Гяндже, был выпущен не с территории Акстафинского района.

Как уточнил haqqin.az глава пресс-службы Минобороны Вагиф Даргяхлы, данный снаряд был выпущен с полигона, размещенного вблизи села Сейфали Шамкирского района.

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Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов подтвердил информацию о том, что снаряд во время недавних военных учений попал в жилой дом в Гяндже.