В самом УЕФА пока никак не прокомментировали эту информацию.

Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), легендарный французский футболист Мишель Платини задержан по делу о выборе страны-хозяйки чемпионата мира 2022 года. Об этом сообщает The Independent.

По данным Mediapart, французская полиция задержала Платини в пригороде Парижа утром 18 июня. Арест бывшего главы европейского футбола прошел в рамках расследования коррупции при выборах страны-организатора чемпионата мира-2022, победителем которых стал Катар.

29 июля 2018 года британская BBC сообщила о том, что катарские власти прибегали к помощи PR-фирм и агентов ЦРУ для дискредитации заявок других стран. За право проведения турнира также спорили США, Южная Корея, Австралия и Япония.

В отношении заявки Катара на проведение турнира уже выдвигались обвинения в коррупции. ФИФА вела расследование на протяжении двух лет, но в итоге обвинения были сняты.

В декабре 2015 года Платини был отстранен от футбольной деятельности на восемь лет и оштрафован по обвинению в коррупции. Позднее комитет по этике Международной федерации футбола (ФИФА) снял c него обвинения, сократив срок дисквалификации до шести лет.