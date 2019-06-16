Федерация профессионального бокса Азербайджана о развитии профессионального спорта

По итогам собрания президентом федерации был избран Артём Гасанов, обладающий многолетним опытом работы в сфере бокса. За последние 10 лет А. Гасанов добился значительных успехов на посту президента спортивного клуба Baku Fight Lab.

Федерация профессионального бокса Азербайджана провела выборную конференцию, на которой были обсуждены будущая деятельность федерации, стратегия развития, организационные работы, а также ряд других вопросов.

«Федерация профессионального бокса планирует различные работы по развитию данной сферы в стране. Мы будем сотрудничать с международными профессиональными боксерскими организациями (WBA, WBC, IBF и др.), с федерациями бокса других стран, а также с FIGHTFAX и BOXREC, которые занимаются регистрацией рейтингов и результатов боев. Деятельность Федерации профессионального бокса также подразумевает сотрудничество с Федерацией бокса и отбор профессиональных боксеров из числа боксеров-любителей», - отметил президент Федерации профессионального бокса А. Гасанов.

В обязанности федерации также входит предоставление соответствующих разрешений профессиональным боксерам, тренерам и компаниям-промоутерам. Созданная Комиссия по профессиональному боксу будет следить за тем, чтобы профессиональные тренеры, врачи, катмэны и другие лица проходили специальные экзамены, а также чтобы бои, организованные компаниями-промоутерами, проводились согласно соответствующим правилам.

«Для обеспечения высокого уровня организации мероприятий федерация будет сотрудничать с компаниями-промоутерами. Наши планы включают в себя организацию и трансляцию профессиональных турниров по боксу, а также Шоу/Гала турниров международного уровня, при помощи промоутерских компаний. Сотрудничество с компаниями-промоутерами будет играть важную роль в продвижении боксеров и развитии их карьеры. В результате, местные бойцы получат возможность превратиться в звезд профессионального бокса мирового уровня», - добавил президент федерации А. Гасанов.

О президенте Федерации профессионального бокса Азербайджана: А. Гасанов имеет более 10 лет опыта в сфере спорта. Так, долгие годы он занимался любительским боксом, а в течение последних 10 лет занимал должность президента спортивного клуба Baku Fight Lab, добившись значительных достижений. Спортивный клуб Baku Fight Lab, до 2018 носивший название «Рабита», является клубом, взрастившим многочисленных чемпионов и призеров Мира, Европы и Олимпийских игр, многократно поднимавших флаг Азербайджана на международной арене. Помимо деятельности в сфере спорта, после окончания образования за рубежом А. Гасанов также начал заниматься бизнес-деятельностью, благодаря чему имеет также успешный опыт в сфере развития и управления бизнес-проектами.