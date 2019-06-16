Федерация профессионального бокса Азербайджана о развитии профессионального спорта
Федерация профессионального бокса Азербайджана провела выборную конференцию, на которой были обсуждены будущая деятельность федерации, стратегия развития, организационные работы, а также ряд других вопросов.
По итогам собрания президентом федерации был избран Артём Гасанов, обладающий многолетним опытом работы в сфере бокса. За последние 10 лет А. Гасанов добился значительных успехов на посту президента спортивного клуба Baku Fight Lab.
«Федерация профессионального бокса планирует различные работы по развитию данной сферы в стране. Мы будем сотрудничать с международными профессиональными боксерскими организациями (WBA, WBC, IBF и др.), с федерациями бокса других стран, а также с FIGHTFAX и BOXREC, которые занимаются регистрацией рейтингов и результатов боев. Деятельность Федерации профессионального бокса также подразумевает сотрудничество с Федерацией бокса и отбор профессиональных боксеров из числа боксеров-любителей», - отметил президент Федерации профессионального бокса А. Гасанов.
В обязанности федерации также входит предоставление соответствующих разрешений профессиональным боксерам, тренерам и компаниям-промоутерам. Созданная Комиссия по профессиональному боксу будет следить за тем, чтобы профессиональные тренеры, врачи, катмэны и другие лица проходили специальные экзамены, а также чтобы бои, организованные компаниями-промоутерами, проводились согласно соответствующим правилам.
«Для обеспечения высокого уровня организации мероприятий федерация будет сотрудничать с компаниями-промоутерами. Наши планы включают в себя организацию и трансляцию профессиональных турниров по боксу, а также Шоу/Гала турниров международного уровня, при помощи промоутерских компаний. Сотрудничество с компаниями-промоутерами будет играть важную роль в продвижении боксеров и развитии их карьеры. В результате, местные бойцы получат возможность превратиться в звезд профессионального бокса мирового уровня», - добавил президент федерации А. Гасанов.
О президенте Федерации профессионального бокса Азербайджана: А. Гасанов имеет более 10 лет опыта в сфере спорта. Так, долгие годы он занимался любительским боксом, а в течение последних 10 лет занимал должность президента спортивного клуба Baku Fight Lab, добившись значительных достижений. Спортивный клуб Baku Fight Lab, до 2018 носивший название «Рабита», является клубом, взрастившим многочисленных чемпионов и призеров Мира, Европы и Олимпийских игр, многократно поднимавших флаг Азербайджана на международной арене. Помимо деятельности в сфере спорта, после окончания образования за рубежом А. Гасанов также начал заниматься бизнес-деятельностью, благодаря чему имеет также успешный опыт в сфере развития и управления бизнес-проектами.