Глава Гонконга извинилась перед народом

«На улицы вышло множество людей, включая детей, родителей, молодежь и тех, кто раньше на митинги не выходил. Понимаю их чувства. Понимаю, что мне нужно работать лучше», — сказала Лэм, добавив, что надеется на разрешение конфликта в обществе.

В минувшее воскресенье в городе прошла крупнейшая в истории массовая акция протеста, собравшая, по оценкам организаторов, почти 2 млн человек (население Гонконга - 7,5 млн). Полиция называет более скромную цифру в 338 тыс. участников на пике шествия. Оно носило мирный характер и обошлось без эксцессов.

5 июня власти Гонконга приостановили рассмотрение законопроекта об экстрадиции от властей КНР, Тайваня и Макао. Сейчас у Гонконга нет соглашения о выдаче с этими территориями. Власти утверждают, что мера могла затронуть только причастных к серьезным преступлениям: убийствам и изнасилованиям.

Сторонники законопроекта уверяли, что экстрадиция не коснется обвиняемых в политических преступлениях. Однако критики документа утверждали обратное, а также говорили о пытках и произволе судебной системы КНР.