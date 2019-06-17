За пять дней митингов в Казахстане полицейские задержали порядка 4-х тысяч человек. Об этом журналистам заявил глава МВД страны Ерлан Тургумбаев, передает Tengri News.

Митинги проходили с 9 по 13 июня. По его словам, 3 тысячи задержанных были «запротоколированы и освобождены». Еще 677 человек привлекли к административному аресту, а 305 — к административным штрафам.

Тургумбаев отметил, что полиции дали команду не применять для пресечения беспорядков спецсредства — дубинки и газовые баллоны. «Применялась только физическая сила, чтобы локализовать данные конфликты», — сказал он.

«Более 300 сотрудников полиции получили телесные повреждения, шесть из них находятся сейчас в госпитале. Это за трое суток — 9, 10, 11 июня. Стражи правопорядка никаких специальных средств не применяли, был сдерживающий фактор. Вы видели на видео и фотосъемке, как нападают на полицейских, пинают щиты, выдергивают, избивают, — в основном легкие телесные повреждения. Есть там и перелом голени, черепно-мозговые травмы, потому что все телесные повреждения наносились палками, камнями, арматурой, которую использовали граждане, которые дестабилизировали обстановку», — подчеркнул министр.