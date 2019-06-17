Бывшего президента Кыргызстана обвиняют в узурпации власти

В Кыргызстане начала работу специальная парламентская комиссия, которая изучит возможность снятия неприкосновенности с бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева. Ранее группа из 60 депутатов подписала петицию за выдвижение против Атамбаева обвинений в коррупции и узурпации власти в период, когда он возглавлял государство, сообщает «Радио Свобода».

Согласно информации, специальная комиссия из 12 депутатов от всех фракций будет работать в течение всей предстоящей недели. На сегодняшнее заседание пригласили политиков и журналистов, которые были осуждены в 2015-2017 годах по разным обвинениям и которые называли себя «жертвами Атамбаева». Сам экс-президент обвиняет в коррупции нынешнего главу государства Сооронбая Жээнбекова, выдвижение которого он в свое время поддерживал.

В конце мая в Кыргызстане вступил в силу закон, по которому бывших президентов могут лишать иммунитета и официального статуса с целью уголовного преследования.

Атамбаев возглавлял Кыргызстан с 2011 года по 2017 год. Он стал первым президентом, который добровольно покинул должность после первого срока.