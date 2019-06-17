В Сирии не захотели воевать с Турцией

Сирия не хочет воевать с Турцией, заявил министр иностранных дел Арабской Республики Валид аль-Муаллем после того, как Турция объявила, что один из ее постов в районе сирийского Идлиба был атакован с территории, контролируемой сирийскими правительственными войсками, передает Reuters.

«Мы надеемся, что наши военные и турецкие военные не будут вести боевых действий. Это наша принципиальная позиция», — сказал журналистам в Пекине Валид аль-Муаллем.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил, что Анкара «готова к вооруженным столкновениям» в случае атаки на свои наблюдательные посты в Идлибе. В понедельник в результате такого нападения пострадали трое турецких солдат.