Так стрелок расстрелял людей в Акстафе сенсационное видео

Накануне в Акстафинском районе бывший заключенный застрелил трех человек.

Согласно информации, были убиты жители села Садыхлы Шаригя Мусаева, ее сыновья Новруз и Шамсаддин, также жительница села Аггёль Зейнаб Джалилова, а еще три человека получили огнестрельные ранения.

В ходе первичного расследования было установлено, что преступление было совершено жителем села Садыхлы Эльнуром Сулеймановым из побуждений кровной мести. Преступник использовал автомат Калашникова.

Сегодня издание Baku.ws распространило сенсационные видеокадры этой трагедии. 

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