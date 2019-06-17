Накануне в Акстафинском районе бывший заключенный застрелил трех человек.

Согласно информации, были убиты жители села Садыхлы Шаригя Мусаева, ее сыновья Новруз и Шамсаддин, также жительница села Аггёль Зейнаб Джалилова, а еще три человека получили огнестрельные ранения.

В ходе первичного расследования было установлено, что преступление было совершено жителем села Садыхлы Эльнуром Сулеймановым из побуждений кровной мести. Преступник использовал автомат Калашникова.

Сегодня издание Baku.ws распространило сенсационные видеокадры этой трагедии.