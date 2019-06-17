Синоптики рассказали о погоде на завтра

Так, в Баку и на Абшеронском полуострове прогнозируется переменная облачность, в основном без осадков. Северо-западный ветер временами будет усиливаться. Температура воздуха на полуострове ночью составит 20-24, днем 28-32 градуса тепла. В Баку ночью 21-23, днем 30-32 градуса тепла.

В среду на территории Азербайджана ожидается теплая погода, однако местами прогнозируются дожди, возможны ливневые, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеолорогии Минэкологии и природных ресурсов.

Атмосферное давление - 756 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью 60-70%, днем 35-40%.

На пляжах Баку, Апшерона и Сумгаита температура воды составит от 21 до 24 градусов тепла.

В регионах Азербайджана осадков также не ожидается, однако ночью и вечером в некоторых северных и западных районах прогнозируются грозы и дожди, местами ливневые, выпадет град. Западный ветер днем усилится. Температура воздуха ночью 19-24, днем 30-35 градусов выше нуля, в горах 11-16, днем 20-25 градусов тепла.

По прогнозам синоптиков, 19 и 20 июня на Апшероне прогнозируется преобладание умеренного ветра хазри, что будет способствовать хорошему самочувствию метеозависимых людей.