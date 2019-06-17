ООН: Через 30 лет армян будет в пять раз меньше, чем азербайджанцев

ООН опубликовала новый доклад о тенденциях роста и сокращения численности мирового населения. Согласно исследованию, многие страны Западной и Восточной Европы в ближайшие 30 лет столкнутся с проблемой старения населения из-за увеличения ожидаемой продолжительности жизни и снижения уровня рождаемости.

Эксперты отметили, что к 2050 году общая численность населения планеты увеличится с 7,7 млрд до 9,7 млрд человек, а к концу 2100 года – до 11 млрд человек. Причем лидером стран по количеству населения может стать Индия. Помимо Индии, наибольший прирост населения в ближайшие десятилетия ожидается в Нигерии, Пакистане, Конго, Эфиопии, Танзании, Индонезии, Египте и США. Население Африки к югу от Сахары, как ожидается, к 2050 году практически удвоится.

Что касается стран региона Южного Кавказа, то в демографическом докладе ООН отмечается, что население Армении к 2100 году составит 2 млн 39 тыс. человек, что на 913 тыс. меньше показателя за 2018 год, пишет EurAsia Daily. К 2050 году, по сравнению с 2018 годом, ООН ожидает сокращения населения республики на 136 тысяч человек, до 2,816 млн человек.

Также ООН к 2050 году прогнозирует снижение численности населения Грузии с 4 млн человек в 2018 году до 3,5 млн к 2050 году (к 2100 — 2,5 млн). В Азербайджане же, напротив, ожидается рост населения — с 9,95 млн до 11 млн человек (к 2100 — 9,1 млн).

В Турции — с 82,3 млн до 97,1 млн человек (2100 г. — 86,1 млн), в Иране — с 81,8 млн до 103 млн человек (2100 г. — 98,5 млн).

Что касается соседней России, то, согласно прогнозу ООН, к 2050 году население РФ сократится с нынешних 145,9 миллиона до 124,6 млн человек, а к 2100 году — до 83,7 млн, то есть почти в два раза. Из доклада ОНН следует, что сейчас в России одно из самых низких в мире соотношений числа мужчин и женщин — на 100 женщин приходится 86,4 мужчины.