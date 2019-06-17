Эльнур Мамедов 14:43

Встреча представителей государств-членов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) вероятнее всего состоится в начале июля в Вене. Об этом заявил министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед аль-Фалех на полях встречи министров энергетики и экологии G20 в Японии. Министр высказал надежду, что на этой встрече "страны смогут достичь консенсуса по продлению соглашения о сокращении добычи нефти". Ранее он уже заявлял, что ОПЕК близка к заключению подобного соглашения, хотя, как сам же заверял, еще были необходимы и переговоры со странами, не входящими в этот нефтяной картель, но принимающими участие в соглашении.

Страны ОПЕК+ уже более двух месяцев обсуждают политику по добыче нефти на второе полугодие. И это только видимая часть айсберга, на самом деле дискуссии на эту тему так и не утихали. Сделка о сокращении добычи на 1,2 млн баррелей в сутки, из которых на долю Азербайджана тоже приходится немалый объем, была заключена в декабре 2018 года и завершается 30 июня. До очередной встречи, как отметил саудовский министр, остались считанные дни, но из-за неопределенностей и геополитических факторов соглашение об уровнях добычи пока не достигнуто. А задача предстоит действительно сложная, для чего достаточно ознакомиться со взглядами на сложившуюся ситуацию ведущих стран нефтепроизводителей ОПЕК+ - России и Саудовской Аравии. Но сначала напомним предысторию текущей ситуации вокруг соглашения ОПЕК+. Сделка начала действовать с января 2017 года. За 2 года частники сделки снижали и увеличивали объемы добычи нефти. Данные действия предпринимались совместно с другими странами в интересах рынка, стран-потребителей. Это позволило стабилизировать рынок, сбалансировать спрос и предложение. Благодаря сделке цена на нефть в данный период и держится выше, чем если бы ее не было. А сегодня участники ОПЕК+ рассматривают возможность подписать энергетическую хартию на долгосрочную перспективу о взаимодействии стран ОПЕК и не-ОПЕК.

Конкретные меры по взаимодействию в рамках соглашения ОПЕК+ будут обсуждены вскоре на встрече 24-х стран ОПЕК и не-ОПЕК. Перенос встречи с 25 и 26 июня на более поздний срок, как отметил министр энергетики России Александр Новак, объясняется тем, что нужно время, чтобы точнее понимать ситуацию на рыке нефти, изучить прогнозы, которые будут в третьем и четвертом кварталах. Сейчас много неопределенностей, в частности, торговые войны между двумя крупнейшими экономиками мира – США и КНР. Введение взаимных пошлин на огромные суммы – сотни миллиардов долларов – может существенно повлиять на спрос на энергоресурсы. Поэтому надо понимать, чем закончатся эти переговоры. Думается, очередная встреча на "Большой двадцатке", которая прошла в Осаке, внесла ясность в этот вопрос. Недаром ведь министры ранее предложили, чтобы обсуждение совместных действий было уже после проведения "Большой двадцатки". Вот как охарактеризовал ситуацию, к примеру, Новак. "Мы ни в коем случае не можем потерять свой рынок, потому что Российская Федерация обладает одной из наиболее дешевой нефтью по себестоимости добычи и в ценовой конкуренции мы абсолютно конкурентны. Вопрос в другом: максимизации доходов и монетизации тех запасов, которые есть в России. Это чисто экономические расчеты, как выгоднее – допустим, на 1% сократить добычу и получить на 15–20% выше цену и, соответственно, выручку и доходы. Либо увеличить добычу на 1%, но при этом, учитывая, что в этом участвуют много стран, мы можем получить переизбыток на рынке и, собственно, не получить ту доходность, которая могла бы быть. Здесь могут быть разные варианты, разные расчеты. Нужно подходить к этому практично – как было бы наиболее выгодно для России, для нашей отрасли, для нашего бюджета".