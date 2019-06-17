Кремль: Путин найдет, что сказать Зеленскому

Отвечая на вопросы журналистов, представитель Кремля отметил, что видел заявление Зеленского в одном из интервью о первых словах для возможной встречи с Путиным. "У меня нет сомнений, что президент Путин всегда начинает общение с правильных фраз. В случае, если такое общение когда-нибудь состоится, я не сомневаюсь, что президент РФ тоже начнет общение с правильных фраз", - передает слова Пескова ТАСС.

"Что касается Донбасса, то, наверное, это надо говорить не Путину, а надо говорить жителям Донбасса - они являются непосредственными собеседниками", - сказал представитель Кремля, комментируя намерение Зеленского поговорить с Путиным о Донбассе и Крыме: "Ну а по Крыму особо уже и говорить нечего".

Ранее Зеленский в интервью немецкой газете Bild, отвечая на вопрос о том, какие слова он скажет в случае встречи с Путиным, заявил, что назвал бы Крым и Донбасс частями Украины.