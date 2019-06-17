Экс-президента Египта Мурси похоронили в Каире

По данным агентства Anadolu, Мурси был похоронен на кладбище, где покоятся духовные лидеры запрещенного в Египте движения «Братья-мусульмане», в каирском районе Мадинат Наср.

Скончавшийся накануне во время заседания суда экс-президент Египта Мухаммед Мурси похоронен на востоке Каира при усиленных мерах безопасности, в присутствии членов семьи и адвокатов бывшего главы государства.

Агентство Reuters, ссылаясь на сына экс-президента Абдуллу Мурси, отмечает, что власти Египта запретили хоронить экс-президента на семейном кладбище в провинции Шаркия.

Мухаммед Мурси скончался в понедельник после того, как потерял сознание в каирском суде во время судебного разбирательства по обвинению в шпионаже, сообщает Reuters со ссылкой на представителей судебных властей и медицинский источник. 67-летний политик находился в тюрьме почти шесть лет, с тех пор, как был свергнут с должности президента после массовых протестов против его правления.

В понедельник вечером в тюрьме Каира, где содержался Мурси, МВД Египта объявило о введении полной боеготовности.

Египетские СМИ практически не сообщили о смерти Мурси. Только одна из главных ежедневных газет, частная "Аль-Масри аль-Йом", разместила информацию об этом на первой странице.