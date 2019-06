Facebook представила криптовалюту Libra

Компания Facebook официально объявила о планах по запуску собственной криптовалюты Libra, пишет The Wall Street Journal.

В создании криптовалюты будут участвовать операторы платежных систем Visa Inc., Mastercard Inc. и PayPal Holding Inc., а также Uber Technologies Inc. и ряд других крупных компаний. Вместе они рассчитывают создать "безопасную, масштабируемую и надежную криптовалюту".