Игорь Додон получил контроль над спецслужбами

Молдавские депутаты большинством голосов в первом чтении приняли закон о прямом подчинении Службы информации и безопасности (СИБ) президенту. Ранее спецслужба находилась в подчинении парламента.

Депутат фракции социалистов Василий Боле, представивший законопроект, отметил, что его целью является «восстановление полномочий президента РМ в сфере безопасности». Его поддержал коллега из блока ACUM Игорь Гросу, который уточнил, что подобная практика применяется во многих странах мира.

«Мы освободим СИБ из-под контроля одной партии, которая использовала службу против политических оппонентов. Мы будем внимательно за ней следить», — сказал он.

Согласно документу, служба будет подчиняться президенту Молдовы, который будет вправе назначать директора учреждения и его заместителя. Структура и предельная численность личного состава СГО будут установлены указом президента. Также глава государства установит специальные звания для руководства и членов СГО, пишет РИА Новости.

Против выступили только парламентарии из фракции Демократической партии. ДПМ обвинила президента Игоря Додона в том, что он находится под внешним управлением из России. По мнению демократов, подобное решение отрицательно отразится на органах национальной безопасности.