В Туркмении «жрицы любви» остались не у дел

Журналисты выяснили, что проституток в стране стало меньше из-за падения спроса. Ранее основными клиентами секс-работниц были сотрудники иностранных компаний, но сейчас их в стране почти не осталось. Те иностранцы, которые все еще приезжают в Туркмению, не имеют права покидать гостиницы после 22:00.

Что касается местных мужчин, то у них из-за затянувшегося экономического кризиса нет денег на развлечения. Опрошенные журналистами проститутки посетовали, что те местные клиенты, которые у них еще остались, все время торгуются или вообще пытаются воспользоваться услугами и не платить.

Свою роль сыграло и ужесточение режима. Как пишет издание, 10-15 лет назад проститутки почти свободно поджидали клиентов на ашхабадских улицах Шевченко и Сурикова, посещали бары и дискотеки. Теперь женщин, которые привыкли стоять на этих улицах, отправили в тюрьмы или на принудительное лечение. Одновременно в стране были закрыты почти все дискотеки и бары. Как результат, многие женщины, работающие в сфере секс-услуг, предпочли уехать в Турцию и Объединенные Арабские Эмираты.