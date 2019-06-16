Легендарный Вячеслав Фетисов в интервью haqqin.az: «В Азербайджане хоккей станет игрой номер один»

Беседовал: Эльмир Алиев 16:18

Легендарный советский и российский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли, экс-министр спорта России, а ныне депутат Госдумы Вячеслав Фетисов в эксклюзивном интервью haqqin.az рассказал, как можно начать развивать хоккей в Азербайджане, высказал свое мнение о финале Лиги Европы в Баку и вспомнил самые знаменательные события своей карьеры. Вячеслав Александрович прибыл в Баку для участия в заседании Всемирной туристской организации (ВТО) в качестве посла этой авторитетной федерации.

- Для меня большая честь представлять туризм, - говорит Фетисов. - В Госдуме я первый зампредседателя Комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи. Приехал в Баку по приглашению главы ВТО Зураба Пололикашвили. Программа у меня довольно насыщенная, будем обсуждать и спортивные вопросы. У меня очень хорошие отношения с министром Азадом Рагимовым. Но самое главное – я рад вернуться в Баку, погрузиться в атмосферу гостеприимства, добра, колорита. Люди здесь замечательные, поэтому я с удовольствием нашел время для поездки и сейчас получаю удовольствие. - С какой повесткой вы приехали в Баку? - Находясь на Северном Кавказе, я как-то озвучил мысль о том, что борьба – это, конечно, хорошо, но пацанам надо предложить и игровые виды спорта. Хоккей – это настоящая мужская игра, и мне кажется, что в Азербайджане, при условии создания инфраструктуры, хоккей станет игрой номер один. Возможно, затронем эту тему. В целом же очень важен вопрос взаимодействия между нашими странами. Очень действенным механизмом является проведение детско-юношеских и молодежных соревнований. Мы с Ириной Родниной, курируя детский спорт, подумали об организации Детских игр для прикаспийских стран. Можно проводить эти соревнования поочередно в разных странах. Мы точно знаем, что если наши дети будут дружить, то и взрослые последуют их примеру. Азербайджан проводит очень мудрую, последовательную политику, в том числе и в области развития туризма. Город и страна преобразились, проводятся мероприятия высокого уровня. Азербайджан раскрывается для туризма, и руководство страны понимает, что диверсифицировать экономику нужно планово. И вижу, у вас это прекрасно получается. Все больше и больше людей едут в Азербайджан. - Если говорить о хоккее в Азербайджане, то нужно отметить, что недавно министр Азад Рагимов заявил, что было бы неплохо если уж не создать клуб Континентальной хоккейной лиги, то хотя бы провести выставочный матч КХЛ. И для этого как минимум нужен большой ледовый дворец… - Мы наверняка будем говорить с министром и на эту тему. Я могу предложить два пути развития игры, которой нет на территории вашей страны. Первый: строится большой дворец, привозится сюда профессиональная команда, которая не обязательно должна состоять из азербайджанцев. Есть относительно свежий пример Флориды и более давний пример Лос-Анджелеса в США: сначала туда привезли профессиональные команды, а потом начали развивать массовый хоккей. Второй вариант: построить десять крытых катков, пробудить интерес, а уж потом привезти сюда команду. А еще можно делать параллельно и то, и другое (улыбается). - Это, наверное, самый идеальный вариант. - Да, нужно определиться со стратегией. Если будет принято решение о создании системы развития детского хоккея, с которой надо начинать, я готов помочь, потому что у меня в России есть академия. Мы создали ее вместе с ребятами, которые поиграли в Канаде и Америке. По многим оценкам, она одна из самых современных. Мы перенимаем опыт и зарубежных стран. В Домодедово, где открыта академия, хоккея не было. Но за эти два года произошло чудо. Дети приходят, им интересно. Это их второй дом. У нас есть программа, которой мы готовы поделиться с Азербайджаном.

- Вы как-то с сожалением заметили, что хоккей все больше становится игрой для богатых… - Да, и это не только в России, но и в Северной Америке, и в Европе. Особенно это касается стран бывшего соцлагеря, где раньше это все было бесплатным, а сейчас стоит больших денег. Но тут есть простая формула решения проблемы. Детско-спортивная школа закупает форму, которая раздается талантливым ребятам. Так было и в мое время. Сегодняшние технологии позволяют эту форму передавать следующему поколению. Здесь мы решаем и социальную проблему. Лучшая профилактика вредных детских привычек – это спорт. К тому же это воспитание успешности. То есть ребенок с детства учится ставить перед собой цели. Но самое главное – это общение за пределами интернета. А в случае с Азербайджаном… Хоккей для вас будет экзотикой. Научиться тому, что никто никогда не умел в стране, – это тоже хороший вызов. - Ненадолго отойдем от хоккейной темы. 21 июня в Минске стартуют Вторые Европейские игры. Первые прошли четыре года назад в Баку. Каковы, по-вашему, перспективы Евроигр? - Боюсь, что в ближайшее время Евроигры не станут одним из главных спортивных мероприятий, потому что календарь очень загружен. Раньше были только чемпионаты мира, Европы и Олимпиада, а сегодня – разные Кубки и много других турниров. Приведу пример. Мои теща с тестем - Валентина и Андрей Родионенко - до сих пор тренируют сборную России по спортивной гимнастике. За месяц они должны побывать на пяти разных соревнованиях… Надеюсь, что со временем международные федерации сумеют все правильно спланировать, и Евроигры станут более значимым соревнованием. В любом случае Баку задал такой высокий уровень проведения Евроигр, что сложно будет повторить.

- 29 мая в Баку состоялся финал Лиги Европы. И Азербайджан подвергся мощной атаке западных, в частности британских СМИ, как это было перед чемпионатом мира-2018 в России. Вы считаете, что это, просто предвзятое отношение к нашим странам самих изданий либо они действуют по команде определенных сил? - Думаю, что тут всё вместе. Стереотипы требуют изменений. Те, кто написали, что в Москве или в Баку англичанам грозит опасность, сами отлично понимают, что там они будут чувствовать себя прекрасно, даже лучше, чем дома. Простые английские болельщики приехали и в Россию, и в Азербайджан и сами убедились, что их газеты публиковали бредятину. Они больше не будут верить этим статьям. Любое успешное проведение масштабных мероприятий ломает стереотипы и меняет отношение к стране. - Еще одна тема, сопровождавшая финал Лиги Европы, - это отказ приехать в Баку армянского футболиста «Арсенала» Генриха Мхитаряна. Азербайджан предоставил ему все гарантии безопасности. Об этом неоднократно заявляли и Азад Рагимов, и руководство АФФА, и даже посол Азербайджана в Великобритании, предложивший Мхитаряну обратиться к нему лично. Однако армянский футболист отказался ехать с командой. Разве справедливо в такой ситуации обвинять Азербайджан, как делали некоторые СМИ? - Основная часть моей карьеры пришлась на времена Холодной войны. Приезжая в Америку, я сталкивался с подобными ситуациями. Но мы играли и тем самым строили мосты. Я думаю, что если бы Мхитарян приехал в Баку, то он сделал бы больше для отношений между двумя странами, чем не приехав. Мне кажется, Мхитарян решил отпиариться. Это его решение, и больше тут говорить не о чем.

- Давайте вновь вернемся к хоккею. Вы были частью двух легендарных пятерок. В сборной СССР и ЦСКА вы завоевали все возможные титулы, играя в одном звене с Игорем Ларионовым, Сергеем Макаровым, Владимиром Крутовым и Алексеем Касатоновым. А в клубе Национальной хоккейной лиги «Детройт Ред Уингс» дважды подряд стали обладателями Кубка Стэнли вместе с другими членами «русской пятерки» - тем же Ларионовым, а также с Вячеславом Козловым, Сергеем Федоровым и Владимиром Константиновым. Игру в каком из этих двух коллективов вспоминаете с наибольшим удовольствием? - В СССР хоккей был видом спорта номер один. Нас до сих пор узнают на улицах. Люди и сейчас подходят, благодарят. Мы играли ради своей страны. В Америке сняли уже три фильма про наш хоккей. Там пытаются понять, откуда это все у нас появилось. Мы стали первой пятеркой страны. Мне, самому старшему, было тогда 23 года, а самому младшему, Игорю Ларионову, 20. Мы чувствовали ответственность и перед историей, и перед людьми. Мы играли друг за друга. Были рады каждой минуте, проведенной вместе. Навсегда остались братьями, видимся, поддерживаем друг друга.

А «Детройт» – это немного другая история. Для меня это было уже окончанием карьеры. Перед тем, как нас всех собрали в Детройте, мы помыкались по североамериканским командам. Не потому, что не умели играть, а потому, что для них было непонятно то, во что мы играли. Мне и Игорю Ларионову было сложно подстроиться под их хоккей. Думаю, что нелегко было и другим нашим ребятам – Федорову, Константинову, Козлову. Они ведь тоже выросли на другой манере игры. И как только мы все собрались в Детройте, нам не нужно было сыгрываться. Наши хоккейные души соединились, и начался спектакль, который в Северной Америке до сих пор изучают. Сейчас там в кинотеатрах идет документальный фильм RussianFive («Русская пятерка»), который побил все рекорды среди документальных картин. Преамбула фильма такова: пятеро русских, которые поменяли хоккей навсегда. Конечно, это приятно сознавать. И возвращаясь к вашему вопросу. Мне кажется, что та пятерка, в которой я играл изначально, все же мне по душе немного больше. Но могу с уверенностью сказать, что я начал в одной великой пятерке, а закончил – в другой.

- Вы говорили, что вам не очень нравится выражение «Красная машина», потому что машина это бездушное создание, а вы играли с душой. Так раньше называли сборную СССР, а сейчас порой говорят о сборной России… - Да не порой, а почти всегда. Но вот на последнем чемпионате мира казалось, что финны играли как сборная Финляндии, а Россия - действительно как машина. Это в шахматах машина может обыграть человека, а в хоккее, когда 20 душ играют против 20 машин, думаю, шансов победить больше у команды, а не у машины. Не знаю, как сейчас, но для коллектива, в котором я играл, было оскорбительно, когда нас называли «машиной». Мы обижались. - Вы упомянули победу финнов на майском чемпионате мира. Сборную России считали главным фаворитом турнира и заранее отдавали ей золотые медали. Однако финская команда, игравшая без своих звезд, не только обыграла россиян в полуфинале, но и выиграла в финале у канадцев. Как вы это объясните? - Это хороший пример. Спорт вообще многому учит. Для меня уроком было наше поражение на Олимпиаде-1980, когда мы умудрились проиграть американским студентам имея самую сильную команду в истории советского хоккея. Можно долго рассуждать, почему это произошло. Но тогда я понял: никогда недооценивай соперника. И вот третья по составу финская сборная, на которую никто не ставил, включила тот самый человеческий ресурс – характер, мужскую гордость и желание играть друг за друга. Они в очередной раз доказали, что нет ничего невозможного, когда у тебя есть цель, лидер, душа… Я считаю, что они – огромные молодцы, и прошедший чемпионат мира войдет в историю хоккея как пример того, что все может быть в спорте.