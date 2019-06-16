Легендарный Вячеслав Фетисов в интервью haqqin.az: «В Азербайджане хоккей станет игрой номер один»
Легендарный советский и российский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли, экс-министр спорта России, а ныне депутат Госдумы Вячеслав Фетисов в эксклюзивном интервью haqqin.az рассказал, как можно начать развивать хоккей в Азербайджане, высказал свое мнение о финале Лиги Европы в Баку и вспомнил самые знаменательные события своей карьеры.
Вячеслав Александрович прибыл в Баку для участия в заседании Всемирной туристской организации (ВТО) в качестве посла этой авторитетной федерации.
- Для меня большая честь представлять туризм, - говорит Фетисов. - В Госдуме я первый зампредседателя Комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи. Приехал в Баку по приглашению главы ВТО Зураба Пололикашвили. Программа у меня довольно насыщенная, будем обсуждать и спортивные вопросы. У меня очень хорошие отношения с министром Азадом Рагимовым. Но самое главное – я рад вернуться в Баку, погрузиться в атмосферу гостеприимства, добра, колорита. Люди здесь замечательные, поэтому я с удовольствием нашел время для поездки и сейчас получаю удовольствие.
- С какой повесткой вы приехали в Баку?
- Находясь на Северном Кавказе, я как-то озвучил мысль о том, что борьба – это, конечно, хорошо, но пацанам надо предложить и игровые виды спорта. Хоккей – это настоящая мужская игра, и мне кажется, что в Азербайджане, при условии создания инфраструктуры, хоккей станет игрой номер один. Возможно, затронем эту тему.
В целом же очень важен вопрос взаимодействия между нашими странами. Очень действенным механизмом является проведение детско-юношеских и молодежных соревнований. Мы с Ириной Родниной, курируя детский спорт, подумали об организации Детских игр для прикаспийских стран. Можно проводить эти соревнования поочередно в разных странах. Мы точно знаем, что если наши дети будут дружить, то и взрослые последуют их примеру.
Азербайджан проводит очень мудрую, последовательную политику, в том числе и в области развития туризма. Город и страна преобразились, проводятся мероприятия высокого уровня. Азербайджан раскрывается для туризма, и руководство страны понимает, что диверсифицировать экономику нужно планово. И вижу, у вас это прекрасно получается. Все больше и больше людей едут в Азербайджан.
- Если говорить о хоккее в Азербайджане, то нужно отметить, что недавно министр Азад Рагимов заявил, что было бы неплохо если уж не создать клуб Континентальной хоккейной лиги, то хотя бы провести выставочный матч КХЛ. И для этого как минимум нужен большой ледовый дворец…
- Мы наверняка будем говорить с министром и на эту тему. Я могу предложить два пути развития игры, которой нет на территории вашей страны. Первый: строится большой дворец, привозится сюда профессиональная команда, которая не обязательно должна состоять из азербайджанцев. Есть относительно свежий пример Флориды и более давний пример Лос-Анджелеса в США: сначала туда привезли профессиональные команды, а потом начали развивать массовый хоккей.
Второй вариант: построить десять крытых катков, пробудить интерес, а уж потом привезти сюда команду. А еще можно делать параллельно и то, и другое (улыбается).
- Это, наверное, самый идеальный вариант.
- Да, нужно определиться со стратегией. Если будет принято решение о создании системы развития детского хоккея, с которой надо начинать, я готов помочь, потому что у меня в России есть академия. Мы создали ее вместе с ребятами, которые поиграли в Канаде и Америке. По многим оценкам, она одна из самых современных. Мы перенимаем опыт и зарубежных стран. В Домодедово, где открыта академия, хоккея не было. Но за эти два года произошло чудо. Дети приходят, им интересно. Это их второй дом. У нас есть программа, которой мы готовы поделиться с Азербайджаном.
- Вы как-то с сожалением заметили, что хоккей все больше становится игрой для богатых…
- Да, и это не только в России, но и в Северной Америке, и в Европе. Особенно это касается стран бывшего соцлагеря, где раньше это все было бесплатным, а сейчас стоит больших денег.
Но тут есть простая формула решения проблемы. Детско-спортивная школа закупает форму, которая раздается талантливым ребятам. Так было и в мое время. Сегодняшние технологии позволяют эту форму передавать следующему поколению.
Здесь мы решаем и социальную проблему. Лучшая профилактика вредных детских привычек – это спорт. К тому же это воспитание успешности. То есть ребенок с детства учится ставить перед собой цели. Но самое главное – это общение за пределами интернета.
А в случае с Азербайджаном… Хоккей для вас будет экзотикой. Научиться тому, что никто никогда не умел в стране, – это тоже хороший вызов.
- Ненадолго отойдем от хоккейной темы. 21 июня в Минске стартуют Вторые Европейские игры. Первые прошли четыре года назад в Баку. Каковы, по-вашему, перспективы Евроигр?
- Боюсь, что в ближайшее время Евроигры не станут одним из главных спортивных мероприятий, потому что календарь очень загружен. Раньше были только чемпионаты мира, Европы и Олимпиада, а сегодня – разные Кубки и много других турниров.
Приведу пример. Мои теща с тестем - Валентина и Андрей Родионенко - до сих пор тренируют сборную России по спортивной гимнастике. За месяц они должны побывать на пяти разных соревнованиях… Надеюсь, что со временем международные федерации сумеют все правильно спланировать, и Евроигры станут более значимым соревнованием. В любом случае Баку задал такой высокий уровень проведения Евроигр, что сложно будет повторить.
- 29 мая в Баку состоялся финал Лиги Европы. И Азербайджан подвергся мощной атаке западных, в частности британских СМИ, как это было перед чемпионатом мира-2018 в России. Вы считаете, что это, просто предвзятое отношение к нашим странам самих изданий либо они действуют по команде определенных сил?
- Думаю, что тут всё вместе. Стереотипы требуют изменений. Те, кто написали, что в Москве или в Баку англичанам грозит опасность, сами отлично понимают, что там они будут чувствовать себя прекрасно, даже лучше, чем дома. Простые английские болельщики приехали и в Россию, и в Азербайджан и сами убедились, что их газеты публиковали бредятину. Они больше не будут верить этим статьям.
Любое успешное проведение масштабных мероприятий ломает стереотипы и меняет отношение к стране.
- Еще одна тема, сопровождавшая финал Лиги Европы, - это отказ приехать в Баку армянского футболиста «Арсенала» Генриха Мхитаряна. Азербайджан предоставил ему все гарантии безопасности. Об этом неоднократно заявляли и Азад Рагимов, и руководство АФФА, и даже посол Азербайджана в Великобритании, предложивший Мхитаряну обратиться к нему лично. Однако армянский футболист отказался ехать с командой. Разве справедливо в такой ситуации обвинять Азербайджан, как делали некоторые СМИ?
- Основная часть моей карьеры пришлась на времена Холодной войны. Приезжая в Америку, я сталкивался с подобными ситуациями. Но мы играли и тем самым строили мосты. Я думаю, что если бы Мхитарян приехал в Баку, то он сделал бы больше для отношений между двумя странами, чем не приехав. Мне кажется, Мхитарян решил отпиариться. Это его решение, и больше тут говорить не о чем.
- Давайте вновь вернемся к хоккею. Вы были частью двух легендарных пятерок. В сборной СССР и ЦСКА вы завоевали все возможные титулы, играя в одном звене с Игорем Ларионовым, Сергеем Макаровым, Владимиром Крутовым и Алексеем Касатоновым. А в клубе Национальной хоккейной лиги «Детройт Ред Уингс» дважды подряд стали обладателями Кубка Стэнли вместе с другими членами «русской пятерки» - тем же Ларионовым, а также с Вячеславом Козловым, Сергеем Федоровым и Владимиром Константиновым. Игру в каком из этих двух коллективов вспоминаете с наибольшим удовольствием?
- В СССР хоккей был видом спорта номер один. Нас до сих пор узнают на улицах. Люди и сейчас подходят, благодарят. Мы играли ради своей страны. В Америке сняли уже три фильма про наш хоккей. Там пытаются понять, откуда это все у нас появилось.
Мы стали первой пятеркой страны. Мне, самому старшему, было тогда 23 года, а самому младшему, Игорю Ларионову, 20. Мы чувствовали ответственность и перед историей, и перед людьми. Мы играли друг за друга. Были рады каждой минуте, проведенной вместе. Навсегда остались братьями, видимся, поддерживаем друг друга.
А «Детройт» – это немного другая история. Для меня это было уже окончанием карьеры. Перед тем, как нас всех собрали в Детройте, мы помыкались по североамериканским командам. Не потому, что не умели играть, а потому, что для них было непонятно то, во что мы играли. Мне и Игорю Ларионову было сложно подстроиться под их хоккей. Думаю, что нелегко было и другим нашим ребятам – Федорову, Константинову, Козлову. Они ведь тоже выросли на другой манере игры.
И как только мы все собрались в Детройте, нам не нужно было сыгрываться. Наши хоккейные души соединились, и начался спектакль, который в Северной Америке до сих пор изучают. Сейчас там в кинотеатрах идет документальный фильм RussianFive («Русская пятерка»), который побил все рекорды среди документальных картин. Преамбула фильма такова: пятеро русских, которые поменяли хоккей навсегда. Конечно, это приятно сознавать.
И возвращаясь к вашему вопросу. Мне кажется, что та пятерка, в которой я играл изначально, все же мне по душе немного больше. Но могу с уверенностью сказать, что я начал в одной великой пятерке, а закончил – в другой.
- Вы говорили, что вам не очень нравится выражение «Красная машина», потому что машина это бездушное создание, а вы играли с душой. Так раньше называли сборную СССР, а сейчас порой говорят о сборной России…
- Да не порой, а почти всегда. Но вот на последнем чемпионате мира казалось, что финны играли как сборная Финляндии, а Россия - действительно как машина. Это в шахматах машина может обыграть человека, а в хоккее, когда 20 душ играют против 20 машин, думаю, шансов победить больше у команды, а не у машины.
Не знаю, как сейчас, но для коллектива, в котором я играл, было оскорбительно, когда нас называли «машиной». Мы обижались.
- Вы упомянули победу финнов на майском чемпионате мира. Сборную России считали главным фаворитом турнира и заранее отдавали ей золотые медали. Однако финская команда, игравшая без своих звезд, не только обыграла россиян в полуфинале, но и выиграла в финале у канадцев. Как вы это объясните?
- Это хороший пример. Спорт вообще многому учит. Для меня уроком было наше поражение на Олимпиаде-1980, когда мы умудрились проиграть американским студентам имея самую сильную команду в истории советского хоккея. Можно долго рассуждать, почему это произошло. Но тогда я понял: никогда недооценивай соперника.
И вот третья по составу финская сборная, на которую никто не ставил, включила тот самый человеческий ресурс – характер, мужскую гордость и желание играть друг за друга. Они в очередной раз доказали, что нет ничего невозможного, когда у тебя есть цель, лидер, душа… Я считаю, что они – огромные молодцы, и прошедший чемпионат мира войдет в историю хоккея как пример того, что все может быть в спорте.
- Хоккей, наверное, чуть ли не единственный вид спорта, где на чемпионатах мира собираются далеко не все сильнейшие игроки…
- Да, это не соревнование лучших. Иногда, правда, так получается, что съезжаются спортсмены достаточно высокого уровня и показывают интересный хоккей. Но насколько самим хоккеистам это интересно – это уже другой вопрос.
Мне, правда, могут возразить и сказать, что и мы в свое время играли на чемпионатах мира и Олимпиадах без игроков НХЛ. Но тогда сборная Чехословакии была одной из сильнейших в мире. А канадцев мы обыгрывали в Суперсериях и на Кубке Канады. Поэтому было бы неправильно говорить, что если бы тогда сильнейшие канадские игроки приезжали каждый год на чемпионат мира, то неизменно побеждали бы.
Любой вид спорта растет, когда лучшие соревнуются с лучшими. Так было на Олимпиадах с 1998-го по 2014 годы. Надеюсь, что со временем чемпионаты мира станут соревнованием сильнейших. Предлагаются разные форматы. Возможно, удастся что-то новое придумать.
Популярность хоккея растет. Это однозначно. Хоккей должен быть игрой не только Восточной Европы, скандинавов и Северной Америки. Это глобальная игра.
- Те редкие турниры, на которых собираются все сильнейшие игроки из НХЛ, Россия в последние годы неизменно проигрывает. Как скоро российская сборная сможет побеждать лучших хоккеистов Канады и США?
- У нас хоккеисты высочайшего уровня, мегазвезды. И здесь все зависит от того…
- От того, как сложится?
- От того, как их сложить. Вот более точное слово (улыбается). И уровень тренера должен быть высоким, и все, что связано с менеджментом. У нас все для этого есть. Мы ждем побед именно на соревнованиях сильнейших – на Кубке мира, на Олимпиаде, если НХЛ согласится отпустить своих игроков на Зимние Игры.
Вот, к примеру, Владимир Тарасенко и Иван Барбашев стали на днях победителями Кубка Стэнли в составе «Сент-Луис Блюз». Еще до завоевания трофея я звонил Тарасенко. Он выделяется на фоне прагматичного хоккея. Поэтому я ему сказал, что у него не просто есть шанс выиграть Кубок Стэнли, но и показать силу умной, комбинационной игры, так как наш вид спорта стал очень линейным, ушла мысль. И они выиграли Кубок Стэнли!
Интересно, что «Сент-Луис» в середине сезона был на последнем месте. Затем пришел новый тренер, который не имел опыта и не был знаменитым хоккеистом. Но он сумел собрать ребят, мотивировать их. И они показали очередное спортивное чудо. При равных условиях включаются другие ресурсы. Но точно не машинные (улыбается)…