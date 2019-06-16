Меркель назвала условие снятия санкций с России

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ФРГ и Украина считают возможным снятие антироссийских санкций, но только при процессе реализации Минских соглашений, сообщает ТАСС.

"Пока не будет достигнут прогресс, не могут быть сняты санкции", - сказала она.

Такое заявление Меркель сделала во время своего выступления на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Меркель добавила, что встреча советников в "минском формате" пройдет 12 июля.