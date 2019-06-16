«Карабах» едет в Албанию Жеребьевка Лиги чемпионов
В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, с которого стартует и чемпион Азербайджана «Карабах».
Подопечные Гурбана Гурбана при жеребьевке были «сеяными» во 2-й группе, где их соперниками могли стать пять «несеяных» команд - «Валлетта» (Мальта), «Сараево» (Босния и Герцеговина), «Сутьеска» (Черногория), «Партизани» (Албания) и «Сабуртало» (Грузия).
В итоге «Карабаху» достался албанский «Партизани». Первый матч состоится 9 или 10 июля в Албании, а ответный - 16 или 17 июля в Баку.
В 17:30 по бакинскому времени стартует жеребьевка 1-го квалификационного раунда Лиги Европы.