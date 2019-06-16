Патрушев обсуждает с Рамизом Мехтиевым сотрудничество силовиков и спецслужб
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во вторник в Уфе провел встречу с руководителем Администрации президента Азербайджана Рамизом Мехтиевым, сообщает пресс-служба Совбеза РФ.
Согласно информации, встреча состоялась на полях проходящей в Уфе Х международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.
В ходе встречи Николая Патрушева и Рамиза Мехтиева обсуждались взаимодействие силовых ведомств и спецслужб, а также план сотрудничества в сфере безопасности до конца нынешнего года.