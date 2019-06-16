Россия и Иран займутся месторождениями на Каспии

Российские и иранские компании в перспективе могут заняться совместной разработкой месторождений на Каспийском море. Об этом заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Есть ряд предложений по разработке месторождений совместно с иранскими компаниями", - приводит его ответ на вопрос о проектах на Каспии РИА Новости.

При этом российский министр уточнил, что работа пока находится на стадии обсуждения, так что подробная информация будет озвучена позже, когда появятся конкретные предложения по взаимодействию между компаниями.