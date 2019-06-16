Таможенные органы Азербайджана предотвратили попытку незаконного транзита через территорию страны около 130 кг героина, говорится в сообщении Государственного таможенного комитета (ГТК).

«Гражданин Турции Караташ Имдат пытался незаконно провезти в водительской кабине грузового автомобиля марки «Iveco» 128,689 кг героина, но был уличен в преступных намерениях азербайджанскими таможенниками на Билясуварском таможенно-пропускном пункте», - говорится в сообщении.

Гражданин Турции собирался доставить наркотики в Европу из Ирана.

«Героин был упакован в 251 прямоугольную коробочку и спрятан за водительским сиденьем», - подчеркивается в информации.