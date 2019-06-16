Трамп меняет советника по вопросам России
Директор по вопросам России и Евразии в Совете по национальной безопасности США Фиона Хилл скоро уступит свое место главе совета Тиму Моррисону. Об этом сообщил в твиттер журналист The NYT Питер Бейкер, по словам которого, перестановка произойдет в конце августа 2019 года, пишет Газета.ру.
Fiona Hill, the top Russia and Europe adviser at Trump's NSC, will be stepping down at the end of August. A longtime Brookings scholar, she had committed to staying two years and will end up leaving after nearly 2-1/2.— Peter Baker (@peterbakernyt) 18 июня 2019 г.
Бейкер отметил, что американский лидер Дональд Трамп хочет изменить отношения с Россией и рассматривает возможный договор между США, Россией и Китаем, который должен прийти на смену Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Хилл написала много книг о России, знает историю российского государства и русский язык. Кроме того, она неоднократно критиковала президента России Владимира Путина. В 2013 году написала его биографию, предупредив, что нельзя недооценивать стратегические способности Путина.
Моррисон в 2018 году стал членом Совета национальной безопасности. Помимо этого, он помощник главы американского государства относительно оружия массового уничтожения.