Трамп меняет советника по вопросам России

Директор по вопросам России и Евразии в Совете по национальной безопасности США Фиона Хилл скоро уступит свое место главе совета Тиму Моррисону. Об этом сообщил в твиттер журналист The NYT Питер Бейкер, по словам которого, перестановка произойдет в конце августа 2019 года, пишет Газета.ру.

Бейкер отметил, что американский лидер Дональд Трамп хочет изменить отношения с Россией и рассматривает возможный договор между США, Россией и Китаем, который должен прийти на смену Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Хилл написала много книг о России, знает историю российского государства и русский язык. Кроме того, она неоднократно критиковала президента России Владимира Путина. В 2013 году написала его биографию, предупредив, что нельзя недооценивать стратегические способности Путина.

Моррисон в 2018 году стал членом Совета национальной безопасности. Помимо этого, он помощник главы американского государства относительно оружия массового уничтожения.