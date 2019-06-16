Меркель почувствовала себя плохо рядом с Зеленским Видео
Канцлер Германии Ангела Меркель почувствовала недомогание во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает ТАСС.
На распространенных видео заметно, что глава кабмина, стоя на красной ковровой дорожке, пошатывается и явно испытывает недомогание. Окружающие Меркель также обратили на это внимание.
После этого стороны ушли на переговоры и вышли к прессе примерно через полтора часа. Журналисты поинтересовались у Меркель о ее здоровье, на что она ответила: "После этого я выпила как минимум три стакана воды. Видимо, мне их и не хватало. Сейчас я чувствую себя очень хорошо", - сказала канцлер.
В последние дни в Берлине установилась жаркая погода, столбики термометров держатся у отметки 30 градусов.