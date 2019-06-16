На распространенных видео заметно, что глава кабмина, стоя на красной ковровой дорожке, пошатывается и явно испытывает недомогание. Окружающие Меркель также обратили на это внимание.

После этого стороны ушли на переговоры и вышли к прессе примерно через полтора часа. Журналисты поинтересовались у Меркель о ее здоровье, на что она ответила: "После этого я выпила как минимум три стакана воды. Видимо, мне их и не хватало. Сейчас я чувствую себя очень хорошо", - сказала канцлер.

В последние дни в Берлине установилась жаркая погода, столбики термометров держатся у отметки 30 градусов.