«Нефтчи» отправляется в Молдову, а «Сабаил» - в Румынию Лига Европы
В Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка 1-го квалификационного раунда Лиги Европы. Своих соперников узнали «Нефтчи» и «Сабаил», которые были «сеяными».
Среди пяти потенциальных соперников «Нефтчи» были «Хайбернианс» (Мальта), «Ружомберок» (Словакия), «Академия Пандев» (Македония), «Сперанца» (Молдова) и «Зета» (Черногория).
В итоге «Нефтчи» сыграет с молдаванами. Первая игра должная состояться в Баку 11 июля, ответная – 18 июля в гостях.
В списке возможных оппонентов «Сабаила» были шесть команд: «Университатя Крайова» (Румыния), «Бальцан» (Мальта), «Лячи» (Албания), «Шкупи» (Македония), «Петрокуб» (Молдова) и «Нарва» (Эстония).
В результате «Сабаилу» досталась «Университатя». И в этой паре, согласно жребию, азербайджанская команда должна провести первый матч дома.
Возможно, УЕФА изменит дату или место проведения первого матча с участием «Нефтчи» или «Сабаила», чтобы две азербайджанские команды не играли в Баку в один день.