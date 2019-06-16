Эрдоган: На выборах главы Стамбула победит Бинали Йылдырым

Победителем муниципальных выборов в Стамбуле станет кандидат от правящей Партии справедливости и развития Бинали Йылдырым, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на мероприятии в Стамбуле, передает Hurriyet.

«Проведение повторных выборов в Стамбуле вызвано не политическими причинами, а призвано соблюсти юридические нормы», - сказал Эрдоган, отметив, что всем известно, что во время муниципальных выборов 31 марта в Стамбуле были искажены результаты выборов.

ЦИК Турции 17 апреля официально объявил итоги муниципальных выборов в Стамбуле. Кандидат на пост главы муниципалитета Стамбула от оппозиционной Народно-республиканской партии Экрем Имамоглу набрал 4,169 миллиона голосов избирателей, в то время как кандидат от ПСР Бинали Йылдырым - 4,156 миллиона голосов. Правящая Партия справедливости и развития официально обратилась в ЦИК для проведения повторных выборов в Стамбуле.

По словам Эрдогана, итоги выборов в Стамбуле были почти полностью сфальсифицированы. Глава турецкого государства добавил при этом, что ПСР не допустит обмана избирателей.