Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в Японском море рядом с префектурой Ямагата, объявлена угроза цунами, сообщает национальное метеорологическое управление Японии. Эпицентр подземных толчков находился у побережья префектуры Ямагата, очаг залегал на глубине около 10 км.

По прогнозам сейсмологов, высота цунами может составить один метр. Предупреждение о нем получили жители префектур Ямагата, Ниигата и Исикава. В связи с землетрясением приостановлено движение на ряде железнодорожных веток в Ниигате и Ямагате.

Подземные толчки ощутили жители практически всего северо-восточного региона Японии. Небольшие колебания чувствовались также в Токио.

При канцелярии премьер-министра Японии Синдзо Абэ в связи с мощным землетрясением создали экстренный штаб по сбору информации, сообщает агентство Kyodo.

По данным телеканала NHK, сильное землетрясение не привело к внештатным ситуациям на АЭС "Касивадзаки-Карива" в префектуре Ниигата, "Онагава" в префектуре Мияги и "Фукусима-1" в одноименной префектуре.