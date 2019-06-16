В Израиле создали авиабомбу с искусственным интеллектом

При этом отличать свою цель от других, пусть и очень похожих объектов, бомбе позволят алгоритмы, созданные при помощи нейросетей. В частности, в бомбу будет заложена целая база данных, содержащая трехмерные модели различных объектов, сообщает издание DefenceNews.

Среди прочих особенностей боеприпаса разработчики отмечают его способность самостоятельно ориентироваться в пространстве, в том числе и по ландшафту, отличать подвижные объекты и цели от неподвижных, а на тот случай, если основную цель найти ей все-таки не удастся – бомба получит функцию нахождения второстепенной цели, на которую она и будет переключать «внимание».

Также, по их словам, бомба уже прошла все испытания, включая летные проверки, по итогам которых проект был признан успешным. Весить боеприпас будет порядка 75 кг, его радиус действия составит порядка 100 км.