Трамп назвал причину для объявления войны Ирану
Президент США Дональд Трамп в интервью журналу Time заявил, что готов начать войну против Ирана, чтобы не допустить попадания в руки Тегерана ядерного оружия.
В ходе интервью Трампа спросили, из-за каких действий он будет рассматривать начало военных действий против Ирана. «Определенно, из-за ядерных вооружений», – ответил глава американского государства, передает ТАСС.
«Насчет остального я бы оставил вопросительный знак», – добавил Трамп.
Также американский лидер назвал «очень незначительными» приписываемые Ирану действия, включая атаки на танкеры в Оманском заливе. Кроме того, он отрицательно ответил на вопрос, рассматривается ли сейчас возможность войны с Ираном: «Я бы так не сказал. Я не могу сказать такое вообще».
Трамп добавил, что Оманский залив с точки зрения нефтяных поставок для США имеет не столь важное значение, как для Китая или Японии. Он также отметил, что верит в выводы американской разведки об ответственности Ирана за нападение на танкеры в Оманском заливе.