Трамп назвал причину для объявления войны Ирану

Президент США Дональд Трамп в интервью журналу Time заявил, что готов начать войну против Ирана, чтобы не допустить попадания в руки Тегерана ядерного оружия.

В ходе интервью Трампа спросили, из-за каких действий он будет рассматривать начало военных действий против Ирана. «Определенно, из-за ядерных вооружений», – ответил глава американского государства, передает ТАСС.