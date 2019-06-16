Отдел информации 18:46

Сегодня при участии членов Президиума Коллегии адвокатов, руководителей адвокатских структур, депутатов, представителей зарубежных посольств, местных и иностранных организаций, а также журналистов состоялась торжественная церемония присяги кандидатов в адвокаты. Церемония состоялась в Центральной научной библиотеке НАНА при совместной организации Коллегии адвокатов Азербайджана и Института прав человека НАНА.

Выступая на церемонии директор Института прав человека Айтен Мустафазаде отметила значение защиты прав человека и рассказала о реформах, проведенных в этом направлении. Она также отметила важность оказания бесплатной юридической помощи малообеспеченным семьям, подчеркнув значимость мероприятий, проводимых в этой сфере Коллегией адвокатов. По ее словам, меморандум о взаимопонимании, который будет подписан между Институтом прав человека НАНА и Коллегией адвокатов положит основу для будущего сотрудничества. Структуры будут проводить совместные мероприятия по оказанию бесплатной юридической помощи, а также профессиональной подготовки адвокатов.

Выступивший затем председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров отметил, что сегодня, 18 июня, в Азербайджане отмечается Национальный день прав человека. Учитывая, что в 1998 году общенациональным лидером Гейдаром Алиевым принята первая «Государственная программа по защите прав человека», а обеспечение прав человека было определено в качестве одного из основных направлений государственной политики, в стране был учрежден Национальный день прав человека.