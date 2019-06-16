Платини отрицает свою вину

Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини прокомментировал свое задержание, передает «Советский спорт».

«Адвокат Платини Уильям Бурдон хотел бы подчеркнуть, что это не арест. Это скорее стремление расследователей услышать его в качестве свидетеля в рамках механизма, который предотвращает процесс переговоров между опрашиваемыми и допрашиваемыми», — говорится в совместном заявлении Платини и адвоката.

Также в этом заявлении сказано, что Платини ведет себя спокойно и точно выражается, отвечая на вопросы, в том числе об обстоятельствах определения места проведения Евро-2016»: «Ему не в чем упрекнуть себя, он заявляет, что не причастен к тем фактам, с которыми его связывают. Он абсолютно уверен в том, что будет дальше».

Отметим, что сегодня в СМИ появилась информация о задержании Платини в рамках расследования дела о коррупции при определении места проведения чемпионата мира 2022 года, который достался Катару.