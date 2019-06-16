Эльмир Алиев, отдел спорта 19:08

Азербайджанские спортсмены начали пребывать в Минск, где 21 июня стартуют вторые по счету Европейские игры. Первые, как известно, блестяще провел Азербайджан.

Минувшим утром с большой группой азербайджанских спортсменов в Минск отправился и корреспондент haqqin.az. В бакинском аэропорту были торжественные проводы, хотя они все-таки отличались от тех, когда наши спортсмены летят на Олимпийские игры. Дело в том, что организаторы Евроигр попросили делегации привозить спортсменов в деревню атлетов непосредственно перед их выступлением. То есть, например, если соревнования по каратэ пройдут 29 и 30 июня, то и участники этих состязаний должны заселиться в деревню не раньше, чем за пару дней до выступления. В связи с этим Национальный олимпийский комитет Азербайджана отказался от чартерного рейса, на котором обычно наша сборная единой командой отправлялась на Игры. На этот раз азербайджанские спортсмены (всего в Минске выступят 82 представителя нашей страны) будут прибывать на место проведения соревнований постепенно и сразу после выступления уезжать домой. Тем не менее сегодня в Минск полетела достаточно внушительная группа спортсменов, среди которых были дзюдоисты и боксеры.

Прямой полет в столицу Беларуси осуществляла авиакомпания «Белавиа». Надо сказать, что процесс регистрации на рейс проходил достаточно медленно. У стоек образовалась длинная очередь. Возможно, поэтому самолет вылетел из Баку не в 04:35, как было в расписании, а чуть ли не с часовым опозданием. По прибытии аккредитацию можно было получить еще до прохождения паспортного контроля. Наличие аккредитации избавляет от необходимости оформлять медицинскую страховку и вставать на миграционный учет. В обычное время медстраховка обязательна для всех пребывающих в Беларусь. Если ты не купил ее заранее, до полета в Минск, то по прибытии придется отстоять в очереди и, возможно, переплатить, так как у сотрудниц порой не бывает сдачи. Но если есть аккредитация – покупать страховку не обязательно. Обладателям аккредитации не нужна и регистрация по месту проживания, которую обычно нужно пройти в обязательном порядке, если планируешь находиться в Беларуси, дольше пяти рабочих дней. Получив заветный пропуск и пройдя паспортный контроль, нужно еще активировать свою аккредитацию. Для этого есть специальная стойка на втором этаже минского аэропорта, куда меня любезно проводила девушка-волонтер. Там процесс занял около 10 минут.

Теперь, став полноправным участником Евроигр, можно было подумать и о том, как добраться до центра Минска. Из аэропорта ехать примерно 40 километров. Для аккредитованных лиц есть специальные бесплатные автобусы. Можно поехать и на такси. Заказать его можно в аэропорту и там же оплатить. Услуга стоит 30 белорусских рублей, что примерно равно 25 манатам. Если захотите обзавестись местной сим-картой, то у мобильного оператора МТС есть тариф на месяц за 15 рублей (около 13 манат), включающий в себя 15 гб интернета и безлимитные звонки на все сети внутри Беларуси. У других операторов можно купить «симку» и подешевле, но тариф будет не такой привлекательный. В центре Минска атмосфера Евроигр ощущается меньше, чем в аэропорту. О приближающемся старте континентальных соревнований напоминали разве что гуляющие по проспекту Независимости волонтеры, одетые в спецформу.