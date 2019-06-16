США потратят на Украину еще 250 миллионов долларов

США выделят 250 миллионов долларов Украине для помощи в оборонной сфере. Об этом говорится в заявлении американского Минобороны, пишет «Лента.ру».

В Пентагоне сообщили, что средства пойдут на дополнительную подготовку, оснащение и консультативные услуги для наращивания потенциала Вооруженных сил Украины — как ее военно-морских сил, так и сухопутных войск. В частности, будет закуплено оборудование для нынешних учебных программ, а также предоставлены снайперские винтовки и гранатометы, радары, оборудование для связи и приборы ночного видения, военная медпомощь.

По данным Минобороны США, с учетом нового финансирования общий объем выделенной Киеву с 2014 года помощи достигнет 1,5 миллиарда долларов.

Указывается, что сотрудничество в сфере безопасности стало возможным благодаря прогрессу Киева в проведении ключевых оборонных реформ. Пентагон также подчеркивает, что США привержены оказанию помощи украинской стороне «для защиты территориальной целостности ради безопасной, процветающей, демократической и свободной Украины».

В марте сообщалось, что США планируют оказать Украине военную помощь размером более 200 миллионов долларов в 2020 году.