Передовые подразделения азербайджанской армии с помощью специальных средств и приборов наблюдения тщательно следят и держат под полным контролем «широкомасштабные» военные учения вооруженных сил Армении, начатые 17 июня на оккупированных территориях Азербайджана, говорится в сообщении пресс-службы оборонного ведомства.

«Сообщаем, что как это уже случалось неоднократно, противник и на этот раз пытается преподнести в качестве «широкомасштабных» учений занятия, проводимые с привлечением незначительного количества личного состава и техники.

Как видно из представленного видео, которое является полной противоположностью информации, распространенной противником о якобы привлечении к учениям 10-ти тысяч личного состава и большого количества военной техники, армяне снова обманывают свою общественность путем фальсификации в своеобразной манере, как они делают это всегда», - говорится в сообщении Минобороны.