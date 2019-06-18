Распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева 1 сентября будут повышены на 40% зарплаты сотрудников ряда структур, финансируемых из госбюджета, сообщает АзерТАдж.

В частности, повышения предусматриваются для сотрудников президиума и аппарата Национальной академии Наук, аппарата Гянджинского отделения (НАНА); Центра Гейдара Алиева; Научного Центра «Национальной Энциклопедии Азербайджана»; Центра Ататюрка в Азербайджане; Государственных архивов Азербайджана и их районных и городских филиалов; Постоянной рабочей группы Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств; Государственного кинофонда Минкультуры Азербайджана; Фонда поддержки СМИ при президенте Азербайджана; Секретариата совета господдержки НПО при президенте Азербайджана; Бакинского центра мультикультурализма; Фонда развития науки при президенте Азербайджана.

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о повышении заработной платы учителям, работающим в государственных образовательных учреждениях, которые прошли диагностическую оценку знаний и навыков, сообщает АзерТАдж.

Согласно распоряжению, ежемесячная заработная плата учителей, работающих в государственных образовательных учреждениях, которые прошли диагностическую оценку знаний и навыков, увеличится в среднем на 20% с 1 сентября 2019 года.

Помимо этого, глава государства подписал распоряжение о повышении заработной платы учителей, работающих в государственных учреждениях профессионального образования, которые прошли диагностическую оценку знаний и навыков, а также работников, занимающихся управленческой и учебной деятельностью.

Согласно распоряжению, ежемесячная заработная плата учителей, прошедших диагностическую оценку знаний и навыков, а также работников, занимающихся управленческой и учебной деятельностью, работающих в государственных учреждениях профессионального образования, увеличится в среднем на 20% с 1 сентября 2019 года.