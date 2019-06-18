Ильхам Алиев всем повысил зарплату обновлено 21:10
Распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева 1 сентября будут повышены на 40% зарплаты сотрудников ряда структур, финансируемых из госбюджета, сообщает АзерТАдж.
В частности, повышения предусматриваются для сотрудников президиума и аппарата Национальной академии Наук, аппарата Гянджинского отделения (НАНА); Центра Гейдара Алиева; Научного Центра «Национальной Энциклопедии Азербайджана»; Центра Ататюрка в Азербайджане; Государственных архивов Азербайджана и их районных и городских филиалов; Постоянной рабочей группы Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств; Государственного кинофонда Минкультуры Азербайджана; Фонда поддержки СМИ при президенте Азербайджана; Секретариата совета господдержки НПО при президенте Азербайджана; Бакинского центра мультикультурализма; Фонда развития науки при президенте Азербайджана.
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о повышении заработной платы учителям, работающим в государственных образовательных учреждениях, которые прошли диагностическую оценку знаний и навыков, сообщает АзерТАдж.
Согласно распоряжению, ежемесячная заработная плата учителей, работающих в государственных образовательных учреждениях, которые прошли диагностическую оценку знаний и навыков, увеличится в среднем на 20% с 1 сентября 2019 года.
Помимо этого, глава государства подписал распоряжение о повышении заработной платы учителей, работающих в государственных учреждениях профессионального образования, которые прошли диагностическую оценку знаний и навыков, а также работников, занимающихся управленческой и учебной деятельностью.
Согласно распоряжению, ежемесячная заработная плата учителей, прошедших диагностическую оценку знаний и навыков, а также работников, занимающихся управленческой и учебной деятельностью, работающих в государственных учреждениях профессионального образования, увеличится в среднем на 20% с 1 сентября 2019 года.
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня подписал распоряжение о повышении заработной платы военнослужащим и гражданским служащим ряда министерств и ведомств, сообщает АзерТАдж.
Согласно распоряжению, заработная плата военнослужащих и гражданских служащих Министерства обороны, Службы государственной безопасности, Министерства внутренних дел, Управления внутренних войск МВД, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Службы внешней разведки, Государственной миграционной службы, Государственного таможенного комитета, Особой службы государственной охраны, Пенитенциарной службы и Главного медицинского управления Минюста, Государственной пограничной службы, Государственной службы по мобилизации и призыву с 1-го сентября 2019 года будет увеличена на 40%.
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня подписал распоряжение о повышении минимальной месячной заработной платы, сообщает АзерТАдж.
Согласно распоряжению, минимальная месячная заработная плата с 1-го сентября 2019 года устанавливается в размере 250 манатов.