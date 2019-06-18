Евросоюз угрожает Турции из-за Кипра

На шельфе и в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра найдены месторождения газа. Турция считает, что имеет право на природные богатства в регионе. Сейчас в районе находится буровая установка "Фатих", ожидается также прибытие судна "Явуз". Греция и Кипр считают провокацией проведение турецким буровым судном геологоразведки в исключительной экономической зоне Кипра.

Совет ЕС призвал Турцию уважать права Кипра в связи с бурением на шельфе, поручил Еврокомиссии и внешнеполитической службе безотлагательно представить варианты мер реагирования, говорится в одобренном во вторник решении по итогам министерской встречи, передает РИА Новости.

"Совет выражает серьезную озабоченность в связи с нынешней незаконной буровой деятельностью Турции в Восточном Средиземноморье и сожалеет о том, что Турция до сих пор не отреагировала на неоднократные призывы ЕС прекратить такую деятельность", - говорится в заключениях Совета по общим вопросам ЕС.

В нем отмечается "серьезное непосредственное негативное воздействие, которое такие незаконные действия оказывают на весь спектр отношений между ЕС и Турцией".

"Совет призывает Турцию проявлять сдержанность, уважать суверенные права Кипра и воздерживаться от любых подобных действий. ЕС будет внимательно следить за развитием событий и готов реагировать адекватно и в полной солидарности с Кипром", - говорится также в документе.

При этом Еврокомиссии и европейской дипслужбе предложено "безотлагательно представить варианты соответствующих мер" реагирования.

"Турция должна избегать угроз и действий, которые наносят ущерб добрососедским отношениям, нормализовать свои отношения с Республикой Кипр и уважать суверенитет всех государств - членов ЕС над их территориальным морем и воздушным пространством, а также все их суверенные права, включая, в частности, право на разведку и эксплуатацию природных ресурсов", - подчеркивается в заявлении.