Командующий КСИР: «Наши ракеты способны поразить авианосцы»

Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хоссейн Салами заявил, что иранские баллистические ракеты способны поразить авианосцы в море, передает телеканал Press TV.

Ранее высокопоставленный советник командующего КСИР Мортеза Корбани заявил, что Иран может «отправить на дно морское» американские военные корабли в Персидском заливе при помощи «совершенно секретного» оружия.

«Иранские баллистические ракеты точны настолько, что могут поразить авианосцы в море. Если мы сможем атаковать американские авианосцы, то это полностью поменяет военный баланс», - заявил Салами.

Он также добавил, что технология иранских баллистических ракет изменила баланс сил на Ближнем Востоке и в регионе.