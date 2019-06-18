Трамп сменил главу Пентагона

Новым исполняющим обязанности министра обороны США станет Марк Эспер, действующий и.о. Патрик Шанахан решил не проходить процесс утверждения в сенате на эту должность, сообщил в Twitter президент США Дональд Трамп, передает РИА Новости.

"И.о. министра обороны Патрик Шанахан, проделавший замечательную работу, решил не продолжать процесс утверждения в сенате, чтобы посвятить больше времени своей семье. Я благодарю Пэта за прекрасную службу и назначу нынешнего министра сухопутных сил Марка Эспера новым и.о. министра обороны", - написал Трамп.

"Я знаю Марка и не сомневаюсь, что он отлично справится!" - добавил Трамп.

Ранее Эспер занимал должность министра сухопутных сил в структуре Пентагона. До этого он был вице-президентом оборонной корпорации Raytheon, старшим сотрудником в аппарате сената, возглавлял консервативный экспертный центр Heritage Foundation.