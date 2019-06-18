"Полицейские получили сообщение о том, что по городу ездит танк. Прибывший патруль обнаружил советский танк, а рядом с ним мужчину, который, как оказалось впоследствии, ехал в нем в качестве пассажира", - рассказал собеседник агентства.

Пьяный житель Польши прокатился на советском танке Т-55 по центру города Паенчно (Лодзинское воеводство), сообщил представитель местной полиции, передает РИА Новости.

"Вскоре полицейские нашли 49-летнего владельца танка, который был пьян, что подтвердила последующая экспертиза", - добавил он.

Оказалось, что танк перевозили на специальном прицепе, но прицеп сломался. "Боевую машину сняли с прицепа. Нетрезвый владелец танка решил прокатиться по улицам города и взял на борт пассажира", - рассказал представитель полиции.

Он пояснил, что танк не имел страховки, а его водитель — права управлять транспортными средствами этого типа.

Убрать танк с улицы на штрафную стоянку помог бывший солдат, который имеет право управлять такими машинами.

За создание опасности ДТП водителю танка может грозить до восьми лет лишения свободы, а за управление транспортным средством в нетрезвом виде — еще до двух лет тюрьмы.