Запад проводит авиаразведку у российских границ

Так, радиоразведчик ВВС Швеции Gulfstream GIV SP с бортовым номером 102002, поднявшийся в небо с авиабазы в Линчепинге, пролетел у побережья Калининградской области. Скорость составила 726,7 километра в час, высота — почти 11,3 километра над землей.

В 10:30 с полигона НАТО Сигонелла на острове Сицилия взлетел беспилотник ВВС США RQ-4B-30 Global Hawk с бортовым номером10-2043 и позывным UAVGH000. Аппарат провел разведку у линии разграничения в Донбассе, а затем в 19:05 переместился в воздушное пространство у Черноморского побережья России и облетел Крым.

В 19:10 разведку у границ полуострова провел и противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon с бортовым номером 168997. Воздушное судно курсировало в указанном районе на высоте более 9,5 километра со скоростью 734,7 километра в час.